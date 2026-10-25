Sanat akademilerinde yeni dönem başladı

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Sultangazi Belediyesi Sanat Akademileri'nin 2026-2027 eğitim dönemi, düzenlenen gala programıyla başladı. Programda geçen yılın kursiyerlerinin hazırladığı fotoğraf ve karikatür sergisi açılırken, öğrencilerin çektiği ve rol aldığı 4 kısa film de gösterildi. Programa katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yaptığı konuşmada bir şehrin gelişiminin yalnızca altyapı ve inşaat çalışmalarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Şehrin gelişmesi ve insanların daha bilgili, birikimli, donanımlı olması için sanatla iç içe olmak gerekiyor. Sanat akademilerimizde yetenekli öğrencilerle, alanlarında deneyimli eğitmenler eşliğinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.