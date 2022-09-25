Haberler Yaşam Haberleri ‘Sanat Güneşi’ vefatının 26’ncı yılında unutulmadı
Giriş Tarihi: 25.9.2022

‘Sanat Güneşi’ vefatının 26’ncı yılında unutulmadı

AA
‘Sanat Güneşi’ vefatının 26’ncı yılında unutulmadı
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Yeğeni İlknur Güner, "Şarkıları hâlâ dinleniyor, bu bizi çok mutlu ediyor" dedi. Tören, dua edilerek sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede
Son dakika: Eski komşudan vahşet! Satırla boynu ve kolları kesildi
Son dakika: Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sanat Güneşi’ vefatının 26’ncı yılında unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA