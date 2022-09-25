‘Sanat Güneşi’ vefatının 26’ncı yılında unutulmadı

TürkSanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Yeğeni İlknur Güner, "Şarkıları hâlâ dinleniyor, bu bizi çok mutlu ediyor" dedi. Tören, dua edilerek sona erdi.