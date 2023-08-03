Sanat ve tarihin mistik buluşması

İstanbul'un mistik ruhunu sanatın büyülü dokunuşuyla birleştiren ünlü ressam Amine Sultan Tan'ın "Ruh-u Revan" adlı sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını sanatseverlere açtı. Sergide 20 yıldır resim sanatıyla uğraşan ve mukaddes mekanlar ressamı olarak tanınan Amine Sultan Tan'ın 10 yıllık bir süreçte tamamladığı 80 eseri sergileniyor.Amine Sultan Tan'ın birbirinden eşsiz 80 parça yağlıboya eserinin yer aldığı serginin açılışını eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın eşi Sabriye Şentop gerçekleştirdi. Serginin ilgi çeken parçalarından biri, "Zeytin Bahçesinde Kudüs" isimli eser. Bu özel eserin bir diğer orijinali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde bulunuyor.Bu eser Amine Sultan Tan tarafından yeniden resmedilmiş ve sergideki diğer özel parçalar arasında yerini almış. Ayrıca, sanatçının "Ayasofya ve Kudüs'ün Özgürlük Hikâyesi" adlı başka bir eseri de yine Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunuyor. Amine Sultan Tan, sergisinde kutsal mekanların farklı ve orijinal yorumlarını sunuyor. Sergideki özel eserlerin bir kısmı sanatçının kendi kadrajından çektiği fotoğraflardan resmettiği yağlıboya tablolardan oluşuyor.Geçen hafta sanatseverlerin ilgisini çeken ve sergide sergilenen bir eser de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilmiş bulunuyor. Sergideki eserler arasında Osmanlı resimlerinden doğa manzaralarına, çiçeklere ve üzümlere kadar çeşitli temalar işlenmiş. Amine Sultan Tan, Türkiye'nin kutsal mekanları ressamı olarak tanınmakla birlikte soyut ile klasik yağlıboya sanatının tüm alanlarında başarılı eserler üretiyor. "Ruh-u Revan" Sergisi, İstanbul'un mistik ve tarihi atmosferini sanatın büyülü dünyasında buluştururken, kutsal mekanların ve İstanbul'un tarihine yapılan sanatsal yolculukla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.