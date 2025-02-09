Sanatıyla ışık saçtı organlarıyla umut oldu

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un beyin ölümü gerçekleşti. Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğeri de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere alındı. Mersin Kültür Merkezi'nde Akyol için düzenlenen törene annesi Övül, babası Mahmut Akyol'un yanı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Sağtürk, "Bizler Laçin'in başarılarıyla gurur duyarken ideali, azmi, genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. Her yürekte yaşamaya devam edecek. Kısa ama başarılarla dolu bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren izler ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı" dedi.Konuşmaların ardından Akyol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere merkez Mezitli ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'nda götürüldü. Öte yandan İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi tarafından Laçin Akyol adında bir fon kurulacağı bildirildi.