Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gece Balıklıgöl’ü gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında geldiği Şanlıurfa'daki temaslarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gün programına katılan Bakan Kacır, festival alanındaki temaslarının ardından gece saatlerinde Balıklıgöl'e geçti.

Kacır'ın Balıklıgöl ziyareti sırasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak da eşlik etti. Bakan Kacır, Balıklıgöl platosunda yer alan ve çalışmaları tamamlanan Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi'ni ziyaret etti. Külliye içerisindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kacır, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın tarihi simgelerinden Balıklıgöl'ü de ziyaret eden Bakan Kacır, Balıklıgölde bulunan balıklara yem attı. Gece saatlerinde gerçekleşen ziyarette Balıklıgöl çevresinde bulunan vatandaşlar da Bakan Kacır'a ilgi gösterdi.