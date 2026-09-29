Bektaş Can kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Kokoreççi cinayetinde dikkat çeken bağlantı: Meğer daha önce…

CİNAYET BÜRO DEVREYE GİRDİ

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği, şüphelilerin olay yerine geliş ve kaçış güzergahları ile cinayetin arkasındaki neden araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar ilerledikçe cinayetin arkasından dikkat çeken bir bağlantı çıktı.

GEÇMİŞ HUSUMET

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada saldırının, daha önce iş yerinden haraç isteyen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Polisin tespitlerine göre cinayet, söz konusu suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen bir silahlı yaralama olayının devamı niteliğindeydi.