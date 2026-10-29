Sancaktepe’deki pazarcı kavgasında ağır yaralanan Ferhat Özutanç hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de Pazar alanında pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Ferhat Özutanç hayatını kaybetti. Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi üzerinde bulunan halk pazarında Çarşamba Günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılar arasında tezgah yeri sebebiyle tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI 1 YARALI HASTANEDE ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.H. (38), tartışma yaşadığı Ferhat Özutanç, Gökmen Özbarış, Yener Özbağ, Bekir Güven, Burak Özbarış ve Berat Özbarış'ı bıçakla yaraladı. Olayın ardından saldırganlar bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ferhat Özutanç hayatını kaybetti. Ferhat Özutanç, Sancaktepe Mehtap Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin H.H. (38) olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs ile olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla bağlantısı bulunan M.H. (47) isimli şahıs da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.H'nin daha sonra serbest bırakıldı. H.H. ve N.Ü. isimli şahıslar ''Kasten Yaralama'' ve ''Kasten Öldürme'' suçundan adliyeye sevk edildi.