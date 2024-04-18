Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek? YSK ile 31 Mart yerel seçim sandık görevli ücretleri

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, nereye yatacak gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. YSK tarafından yürütülen yerel seçim sürecinin tamamlanması ardından oy kullanma sürecinde görev alanlar hesapları kontrol etmeye başladı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin ücretleri şöyle:
Sandık kurulu başkanı: 2947 TL
Memur üye: 2088 TL
Bina sorumlusu: 2936 TL ücret alacak.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim görevlisi ücretlerinin yattığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ücretlerin önümüzdeki günlerde yatması bekleniyor.
Seçim kurulu başkanlıklarına açılan hesaplar üzerinden alınması beklenen ödemeler sorgulanıyor.
NASIL SEÇİM GÖREVLİSİ OLUNUR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.
Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.
İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.
Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.