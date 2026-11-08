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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Sanıklara ceza değil ödül verildi

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Sanıklara ceza değil ödül verildi
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Ankara Etimesgut'da Ağustos 2025'te 15 yaşındaki Aslı Aslan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Otomobil sürücüsü 106 bin lira adli para cezası alırken, motosiklet sürücüsüne 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. SABAH'a konuşan Aslı'nın ailesi, karara isyan ederek, sanıklara ceza değil, ödül verildiğini savundu. Sanık Kaan Ş.N.'nin ailesinin, manevi anlamda kendilerini yıprattıkları gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunduğunu belirten acılı anne ve baba, "Gelsinler bir de bizim halimizi görsünler" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Sanıklara ceza değil ödül verildi
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