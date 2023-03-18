Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa-Bozova yolunda kayıp TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 18.3.2023 15:46

Şanlıurfa-Bozova yolunda kayıp TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'daki, sel felaketi nedeniyle su basan otoparkta çamurla kaplanan 170 araç çıkarıldı. 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan TIR şoförü Emin Ergünü ise arama çalışmaları devam ediyor. Emin Ergün'ün yakınları, Ergün'ün 5 gün önce nişanlandığını ve evlilik hayali kurduğunu sôyledi. Çalışmalar sırasında TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Şanlıurfa-Bozova yolunda kayıp TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı sel felaketi nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor.

Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi ve Süleymaniye mahallesi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ile korucuların desteğiyle yürütülüyor.

170 ARAÇ ÇIKARILDI

Selden yüzlerce aracın hasar gördüğü kentte, Şanlıurfa Müzesi yanındaki su basan otoparktan 170 araç da ekipler tarafından çıkarıldı. Araçların ekiplerce hasar tespiti yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

TIRIN PARÇALARINA ULAŞILDI, ŞOFÖR ARANIYOR

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve o anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan TIR şoförü Emin Ergün'ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

5 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

24 yaşındaki kayıp tır şoförü Emin Ergün'ün 5 gün önce nişanlandığı ve evlilik hayali kurduğu da öğrenildi.

YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Şanlıurfa'da bu akşam beklenen sağanak için de halk, park halindeki araçlarını battaniye ve bezler ile örterek önlem almaya çalışırken, deprem nedeniyle çadırlarda kalanlar ise güvenli alanlara ve yakınlarının yanına yerleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa-Bozova yolunda kayıp TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA