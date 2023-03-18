Şanlıurfa-Bozova yolunda kayıp TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı sel felaketi nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor.
Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi ve Süleymaniye mahallesi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ile korucuların desteğiyle yürütülüyor.
TIRIN PARÇALARINA ULAŞILDI, ŞOFÖR ARANIYOR
Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve o anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan TIR şoförü Emin Ergün'ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.
5 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ
24 yaşındaki kayıp tır şoförü Emin Ergün'ün 5 gün önce nişanlandığı ve evlilik hayali kurduğu da öğrenildi.
YENİ ÖNLEMLER ALINDI
Şanlıurfa'da bu akşam beklenen sağanak için de halk, park halindeki araçlarını battaniye ve bezler ile örterek önlem almaya çalışırken, deprem nedeniyle çadırlarda kalanlar ise güvenli alanlara ve yakınlarının yanına yerleşti.