Şanlıurfa’ da otomobil markete daldı

Kaza gece Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine bağlı Uzun Çarşıda meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, uzun çarşıda seyir halindeyken sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması ile kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki meşrubat dolabına çarptıktan sonra markete daldı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında otomobil ve markette hasar meydana geldi.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili yaptığı incelemenin ardından markete dalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.