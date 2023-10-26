Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Merkez istikametinden Karaköprü istikametine doğru seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye katlanırken 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 ölü | VİDEOHABER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişinin cansız bedenini araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada sağlık ekiplerinin müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.