Şanlıurfa emniyetinden milyonluk operasyon! 4 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri asayiş ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Finans Sağlama suçu kapsamında, MASAK incelemelerinde toplamda 5.320.000 TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara emniyet ekipleri operasyon düzenledi.

Emniyet ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü diğer 2 şüpheli şahsın ise sınır dışı edildiğini açıkladı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü her alanda olduğu gibi terör suçları ile mücadelede de aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini aktarıldı.