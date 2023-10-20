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Giriş Tarihi: 20.10.2023 21:05 Son Güncelleme: 20.10.2023 21:16

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 3 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 kişi gözaltına alındı

Kaza, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Birecik Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

KAZA SONRASI İKİ ŞOFÖR İLE KARAYOLLARI ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 kişi gözaltına alındı
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