Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden siyanür açıklaması
Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:58 Son Güncelleme: 13.7.2022 12:02

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden siyanür açıklaması

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, içme suyunun da temin edildiği Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DHA
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nden siyanür açıklaması

Sosyal medyadan Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı ve bunun da son günde kentte hastalıkları artırdığına yönelik paylaşımlar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, kentte son günlerde artan ishal, kusma ve ateşli hastalıkların su kaynaklı olduğu iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Erzincan'da faaliyet gösteren bir firmaya ait siyanür içerikli atık suların Fırat Nehri üzerindeki İliç Barajı'na karıştığı ile ilgili haberler ilk günden Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmiştir. Gerek ilimizde ve gerekse ilimizden önce Fırat Nehri üzerindeki barajlardaki suyu, içme suyu kaynağı olarak kullanan illerde rutin takipler dışında numuneler alınmaya başlanmış ve bakanlığımızın akredite olan halk sağlığı laboratuvarlarında analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda siyanür tespit edilmemiştir. Hıfzıssıhha Kanunu gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın tüketimine verilen içme kullanma sularının sağlıklı olup olmadığını denetlemekle İl Sağlık Müdürlükleri görevlidir. Şebeke sularında günlük klor ölçümleri ve rutin kontrol ve denetleme numuneleri alınarak analizler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Vatandaşlarda artan ishal, kusma ve ateşli rahatsızlıklar mevsimsel rahatsızlıklar olup bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır."

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM YKS sonuç duyurusu bekleniyor! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
Bayram tatili bugün bitti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tatili süresi
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
Denizli'de koca dehşeti! Evdekilere kurşun yağdırdı
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden siyanür açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA