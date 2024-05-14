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Giriş Tarihi: 14.5.2024 11:35

Şanlıurfa merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Şanlıurfa merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüphelilerin adresleri belirlendi. Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı
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