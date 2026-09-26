Şanlıurfa merkezli dev operasyon: Yasa dışı bahise darbe! 27 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Eylül'de Şanlıurfa merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 915 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Operasyonda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 25 internet sitesine de erişim engeli getirildi.