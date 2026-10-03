Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılıyor

Kentte sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde resmi açılış için artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle hastane resmen hizmete açılacak. Modern mimari anlayışının öne çıktığı hastanede geniş ve ferah kullanım alanları, hasta ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bölümler ile yeni nesil sağlık hizmetlerine uygun fiziki altyapı dikkat çekti.

Hastanenin iç tasarımında kullanılan modern malzemeler ve mimari detaylar da ortaya çıktı. Vatandaşlar uzun süredir yapımı takip edilen sağlık kompleksinin son halini yakından görme fırsatı bulacak.

BİN 700 YATAK KAPASİTESİYLE HİZMET VERECEK

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bin 700 yatak kapasitesiyle kentin sağlık hizmetlerindeki kapasitesini önemli ölçüde artırması beklenen projeler arasında yer alıyor. Hastanenin daha önce açıklanan proje özellikleri arasında farklı branşlarda poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra çeşitli özellikli sağlık hizmetleri için özel bölümlerin bulunması yer alıyor.