Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları, uyuşturucu madde imalatçıları ve ticaretini yapan şüphelilere göz açtırmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda iki ilde eş zamanlı operasyonlar düğmesine basıldı.

566 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Zehir tacirlerine ağır darbe vuran operasyonlarda; 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 566 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca suçta kullanılan muhtelif miktarda malzemeye de el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör