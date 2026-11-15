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Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:18

Şanlıurfa’da 12 milyon lira değerinde kaçak telefon: 1 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa'da kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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İHA İHA
Şanlıurfa’da 12 milyon lira değerinde kaçak telefon: 1 kişi tutuklandı!
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ŞANLIURFA #ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Şanlıurfa’da 12 milyon lira değerinde kaçak telefon: 1 kişi tutuklandı!
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