Şanlıurfa’da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Songül A., sabah saatlerinde 2 aylık bebeği Mahir A.'yı emzirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra fenalaşan bebeğin durumunu fark eden ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir A., acil serviste tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 aylık bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Mahir A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör