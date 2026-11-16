Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kazada kepçe sürücüsü tutuklandı

Kaza, önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bentbahçesi Mahallesi'nde, D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Polat (26) yönetimindeki otomobil, Suruç istikametinden Birecik yönüne doğru ilerlediği sırada kavşağında kontrolsüz şekilde yola çıkan Aziz Çetin'in kullandığı iş makinesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 26 yaşındaki otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan çiftin çocukları Asiye Polat (4) ve Halil İbrahim Polat (2) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından iş makinesinin sürücüsü Aziz Çetin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan iş makinesi sürücüsü Aziz Çetin'in, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 yaşındaki Aziz Çetin, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.