Şanlıurfa’da 39 düzensiz göçmen ile organizatör ve kamu görevlisi yakalandı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ceylanpınar sınır hattından geçmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 3 kamu görevlisi ve 39 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin 38'i Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 3'ü göçmen kaçakçılığı organizatörü 5'i kamu görevlisinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.