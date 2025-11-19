Şanlıurfa’da acı olay: Kompresörle eziyet edilen çırak öldü!

Dehşete düşüren olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.