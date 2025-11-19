Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da acı olay: Kompresörle eziyet edilen çırak öldü!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:16 Son Güncelleme: 19.11.2025 10:43

Şanlıurfa'da acı olay: Kompresörle eziyet edilen çırak öldü!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Muhammed Kendirci, bir marangoz atölyesinde kalfa tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilerek ağır yaralanmıştı. 15 yaşındaki çırak bu sabah yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Dehşete düşüren olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BU SABAH YAŞAMINI YİTİRDİ

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

