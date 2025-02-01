Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı

Kavga, akşam saatlerinde Güney Mahallesi'ndeki Siverek Adliye binası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yığınot Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.İ. adliyeye sevk edilirken, kavga eden iki aile fertleri de şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Adliye bahçesinde karşılaşan aileler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.