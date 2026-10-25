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Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:18

Şanlıurfa'da adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan Şanlıurfa Adliyesinde görevli Mübaşir Gülabi Demir (43) hayatını kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da adliye çalışanı evinde ölü bulundu
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Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir, evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülabi Demir'e yönelik kontrollerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden Gülabi Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aslen Adıyamanlı olduğu öğrenilen Gülabi Demir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Memleketi Adıyaman 'da toprağa verileceği belirtildi. Mübaşir Gülabi Demir'in kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

#ADIYAMAN #HALİLİYE #ŞANLIURFA
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Şanlıurfa'da adliye çalışanı evinde ölü bulundu
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