Şanlıurfa’da adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Gülabi Demir'e yönelik kontrollerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demir'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.