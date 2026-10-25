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Giriş Tarihi: 25.10.2026 20:13

Şanlıurfa'da adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa Adliyesinde görevli mübaşir evinde ölü bulundu. Cenazenin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA
Şanlıurfa’da adliye çalışanı evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Gülabi Demir'e yönelik kontrollerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demir'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ŞANLIURFA #HALİLİYE #ADIYAMAN
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