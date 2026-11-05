Şanlıurfa’da aile dehşeti: Annesi ve ablasını pompalı tüfekle katletti! Sebebi ortaya çıktı...

MELİKE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de kurtarılamadı. Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.