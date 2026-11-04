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Giriş Tarihi: 04.11.2026 01:19 Son Güncelleme: 04.11.2026 01:48

Şanlıurfa’da aile faciası: Cinnet getiren genç, anne ve ablasını katletti!

Şanlıurfa'da meydana gelen aile faciasında 22 yaşındaki Halil Demircan, annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (25) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen olayda cinnet getiren Demircan, anne ve ablasına kurşun yağdırarak katlederken, 11 yaşındaki kız kardeşini ise ağır yaraladı.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Şanlıurfa’da aile faciası: Cinnet getiren genç, anne ve ablasını katletti!
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Halil D. (22), annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Halil D., yanındaki tabanca ile annesi ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı.

Silahla vurulan Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybetti, anne Huriye Çiçek ile kız kardeşi Melikenur Demircan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Huriye Çiçek, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melikenur Demircan'ın ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Şanlıurfa’da aile faciası: Cinnet getiren genç, anne ve ablasını katletti!
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