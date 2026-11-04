Şanlıurfa’da aile faciası: Cinnet getiren genç, anne ve ablasını katletti!

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Halil D. (22), annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (25) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Halil D., yanındaki tabanca ile annesi ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı.
Huriye Çiçek, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melikenur Demircan'ın ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.