Şanlıurfa’da aile faciası: Cinnet getiren genç, anne ve ablasını katletti!

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Halil D. (22), annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (25) ile tartışmaya başladı.