Şanlıurfa’da akaryakıt yüklü tankerler çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Bağtur idaresindeki tanker, İ.T. yönetimindeki tankere arkadan çarptı.

Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 10 araç ile 20 personelle müdahalesiyle söndürüldü. Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Araçların çekilmesiyle yol normale döndü.