Şanlıurfa’da baba dehşeti! 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlunu yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yaşanan tartışma büyüdü. Bağırma seslerine bir anda silah sesleri karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 25 yaşındaki Gökhan B.'nin omzundan, 27 yaşındaki ağabeyi Fatih B.'nin ise göğsünden vurulması sonucu yaralandığını belirledi. Yaralı kardeşler olay yerindeki olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitime ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abi Fatih B'nin burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği, kardeşinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatih B'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Ramazan B. polis tarafından gözaltına alındı.