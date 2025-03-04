Şanlıurfa’da babasını öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Arat Dağı Mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Almaşar Mahallesi'nde, ikamet eden Yusuf Görevin (41) ile babası Ahmet Görevin (74)arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında baba Ahmet Görevin ve diğer akrabaları Mikail Görevin (34), Aslı Görevin (23), Ahmet Görevin (74) ve Emine Görevin tarafından 39 yaşındaki gelinleri Hanım Görevin'i taş ve sopalarla darp etti. Bunun üzerine Yusuf Görevin tartıştığı babası Ahmet Görevin'i av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Ahmet Görevin burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görevin'in cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BABASINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Yusuf Görevin, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bölgede üzerinde olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Birecik ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Görevin kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olaya ilgili soruşturma devam ediyor