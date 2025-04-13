Şanlıurfa’da başıboş sokak köpekleri can aldı! Öğrenciler eylem kararı aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Harran Üniversitesi'nde eğitim gören 3 kız öğrenci, kaldıkları pansiyona gitmek üzere akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya başlayan öğrencilerden biri olan 23 yaşındaki Sevda Özkaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olayın ardından üniversite öğrencileri, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek, başıboş sokak köpekleri konusunda üniversite yönetimini ve yerel idareleri önlem almamakla eleştirdi. Daha önce de benzer olayların yaşandığını ancak önlemlerin alınmadığını belirten öğrenciler, ihmallere tepki göstermek için "Bir can daha gitti, sessiz kalmayacağız" diyerek yarın rektörlük önünde toplanma çağrısı yaptı. Genç kızın ölümü, üniversite camiasında büyük üzüntüye neden olurken sosyal medyada birçok öğrenci, ihmallerle ilgili yorumlarda bulundu.
"BİR CAN DAHA GİTTİ, SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Üniversite öğrencileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "bir can daha gitti! Sorumlusu kim? Sessiz kalmayacağız! Harran Üniversitesi'nde Sokak köpeklerinden kaçarken araba çarpmasıyla hayatını kaybeden arkadaşımız Sevda Özkaya için adalet istiyoruz! 14 Nisan 2025 Pazartesi – Saat 12.00'de Rektörlük önünde toplanıyoruz! Gel, sessiz kalma!"