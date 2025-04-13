Şanlıurfa’da başıboş sokak köpekleri can aldı! Öğrenciler eylem kararı aldı

Olayın ardından üniversite öğrencileri, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek, başıboş sokak köpekleri konusunda üniversite yönetimini ve yerel idareleri önlem almamakla eleştirdi. Daha önce de benzer olayların yaşandığını ancak önlemlerin alınmadığını belirten öğrenciler, ihmallere tepki göstermek için "Bir can daha gitti, sessiz kalmayacağız" diyerek yarın rektörlük önünde toplanma çağrısı yaptı. Genç kızın ölümü, üniversite camiasında büyük üzüntüye neden olurken sosyal medyada birçok öğrenci, ihmallerle ilgili yorumlarda bulundu.