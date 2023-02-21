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Giriş Tarihi: 21.2.2023 23:39 Son Güncelleme: 21.2.2023 23:43

Şanlıurfa’da bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı eski sanayi civarında meydana geldi. İddiaya göre M.D. isimli kişi sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden M.D. kanlar içinde yere yığıldı. M.D.'yi vuran şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

M.D.'nin silahla vurulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis, ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da bir kişi silahlı saldırıya uğradı
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