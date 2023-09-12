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Giriş Tarihi: 12.9.2023 16:11 Son Güncelleme: 12.9.2023 16:16

Şanlıurfa’da bulunan ceset kayıp çocuğa ait çıktı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir sulama kanalında bulunan cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki yabancı uyruklu Menhel Elhalaf’a ait olduğu belirlendi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bulunan ceset kayıp çocuğa ait çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Çekçek kırsal mahallesi civarında geçtiğimiz hafta sonu sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun cesedi çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bulunan cesedin, geçtiğimiz hafta Halliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde ortadan kaybolan 10 yaşındaki Menhel Elhalaf ile aynı yaşta olması üzerine kayıp başvurusunda bulunan aileye haber verildi. Morga giden aile suda kaldığı için şişen cesedi teşhis edemezken, polis ekipleri küçük çocuğun geçmiş olabileceği güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmada 10 yaşındaki Menhel Elhalaf'ın arkadaşlarıyla kanalda yüzdüğü, akıntıya kapılan Elhalaf'ı kurtaramayan arkadaşlarının korktukları için de kimseye haber veremediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da bulunan ceset kayıp çocuğa ait çıktı
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