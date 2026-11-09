Şanlıurfa’da cami inşaatında kalıp çöktü: 3 işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, caminin kubbe bölümünde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında inşaatta çalışan 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör