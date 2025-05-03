Şanlıurfa’da "change" araç operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 15 Aralık 2024 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçları çerçevesinde yürütülen kriminal incelemeler sonucu, change yöntemiyle düzenlenmiş 22 araç ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Nisan 2025 tarihinde Şanlıurfa merkezli olmak üzere Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 ayrı adrese gerçekleştirilen baskınlarda, change oto yöntemine karıştıkları belirlenen 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 15 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri ve ele geçirilen 22 araçtan 16'sının change yöntemiyle piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bu yolla yaklaşık 25 milyon TL tutarında haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı. Ele geçirilen diğer 6 araçla ilgili teknik incelemeler ise sürüyor. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.