Şanlıurfa’da derste fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şehit Abdulkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hasan Çaycı, ders verdiği sırada bir anda fenalaştı. Öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği tespit edilen Hasan Çaycı ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Çaycı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Çaycı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış olduğu başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Derin Bir Üzüntü İçerisindeyiz! Eyyübiye ilçesine bağlı Şehit Abdulkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Hasan Çaycı, ders esnasında fenalaşarak hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Tüm eğitim camiasının başı sağolsun.''