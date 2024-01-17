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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:06 Son Güncelleme: 17.1.2024 13:07

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı! İçlerinde Canan Karatay'ı dolandıran şahıs da var

Şanlıurfa‘da dolandırıcılık operasyonu yapılan operasyonda 47 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 2013 yılında Profesör Doktor Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli de var.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı! İçlerinde Canan Karatay’ı dolandıran şahıs da var

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yapılan operasyonla yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik 162 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Başta uyuşturucu Hırsızlık, veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten yaralama, silahlı yağma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi kaldıkları adreslerde eş samanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Prof Doktor Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 47 kişi sorgulanmak üzere Şanlıurfa emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı! İçlerinde Canan Karatay'ı dolandıran şahıs da var
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