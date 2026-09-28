Şanlıurfa’da eş zamanlı silah operasyonu! 16 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı kanun kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

İl genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarına el konulmasına yönelik çalışma yürütüldü. Aramalarda 2 AK-47 ve 1 M4 olmak üzere 3 uzun namlulu silahın yanı sıra 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Böylece toplam 57 silaha el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 318 kartuş, çeşitli çaplarda 874 fişek, 9 şarjör, 1 sustalı bıçak, 1 muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara bulundu.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 46 şahıs hakkında işlem tesis edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla silah ile çok mühimmat sigara ele geçirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör