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Giriş Tarihi: 24.9.2023 23:25 Son Güncelleme: 24.9.2023 23:31

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Bulut hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza akşam Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şanlıurfa merkez den Kısas istikametine doğru seyir halinde olan Sefer u idaresindeki 46 KU 794 plakalı otomobil, İbrahim Bulut idaresindeki 02 ADD 832 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler İbrahim Bulut, otomobil sürücüsü Sefer U, motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa A ve otomobilde yolcu olarak bulunan Gül K yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İbrahim Bulut, Sefer. U, Mustafa A ve Gül. K ya 'olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü İbrahim Bulut acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.İbrahim Bulut'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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