Şanlıurfa’da feci kaza: 3 kişi öldü!

Kazada Salih Akgöz ve Mehmet Korkmaz ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör