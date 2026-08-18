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Giriş Tarihi: 18.08.2026 23:04 Son Güncelleme: 18.08.2026 23:13

Şanlıurfa’da feci kaza: 3 kişi öldü!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kuzen hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 kişi öldü!
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Kaza, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Aratdağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil, Birecik istikametinden Suruç yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mehmet Korkmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti.

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Kazada Salih Akgöz ve Mehmet Korkmaz ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ŞANLIURFA #BİRECİK #GAZİANTEP

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Şanlıurfa’da feci kaza: 3 kişi öldü!
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