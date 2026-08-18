Şanlıurfa’da feci kaza: 3 kişi öldü!

Edinilen bilgilere göre, Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil, Birecik istikametinden Suruç yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mehmet Korkmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Salih Akgöz ve Mehmet Korkmaz ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.