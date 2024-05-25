Şanlıurfa’da festival rüzgârı

25 Mayıs ile 2 Haziran arasında gerçekleşecek festivalde tiyatrodan konserlere, söyleyişlerden sergilere, opera ve bale gösterilerine, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar 300'ü aşkın etkinlik gerçekleştirilecek. 9 gün sürecek festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.Açılışın ardından konuşma yapan Bakan Ersoy, "16 şehrimizi kapsayacak şekilde planladığımız ve Adana ile başlattığımız 2024 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Şanlıurfa'dayız. Etkinliklerimizi bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Artık Urfa, dünyanın en büyük ve en kapsamlı festivalinin; bu büyük markanın bir parçasıdır. Festivalimizin hem sosyal ve kültürel anlamda hem de şüphesiz turizm noktasında şehrimize ciddi fayda sunacağına inanıyorum. Burası Peygamberler Diyarı. Sadece bu yönü bile Urfa'yı ayrıcalıklı bir yer yapıyor. Ama sahip oldukları burada bitmiyor tabii. Göbeklitepe ile ortaya çıkan ve insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği de var.Dünyanın en eski heykeli olan Balıkgöl Heykeli'nden Amazon kraliçelerinin mozaiklerine; kale, kilise ve camilerinden konak ve bedestenlerine uzanan kadim bir tarih, kültür ve sanat... Bunun yanında uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini de Urfalılarla buluşturacağız. Bine yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilecek" dedi. Bakan Ersoy, Yeşilçam'ın duayen isimleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan; yazar, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türk sinemasına yeni bir soluk kazandıran ve ödüllerle başarısını taçlandıran Derviş Zaim'in de Urfa'da olacağını söyledi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy açılışın ardından Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ve resim sergilerini gezdi. Bakan Ersoy müze gezisinde 25 davul şovu ile karşılaştı. 25 davul aynı anda yaptıkları şovla büyük ilgi gördü.