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Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:46 Son Güncelleme: 2.7.2023 11:57

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğuldu

Şanlıurfa’da Fırat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Fırat Nehri’ne giren 3 kişiden 2’si boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Dorucak Mahallesinde meydana gelen olayda Gaziantep'in Nizip İlçesi'nden piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına giden Suriyeli 3 kişi, sıcaktan bulanınca serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra 3 arkadaş akıntıya kapılıp, kayboldu. Gençlerden Ahmet Süleyman,(22) kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı. Nehirde kaybolan diğer 2 arkadaşı için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerce bir süre nehirde yapılan aramada, Suriye uyruklu Mustafa el Nuşi(18) ile Hasan İsa'nın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cesetler, önce Birecik Devlet hastanesine getirildi daha sonra otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.önceki gün'de Fırat Nehirine giren baba oğul boğularak hayatlarını kaybetmişti

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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğuldu
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