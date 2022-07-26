Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da fıstık tarlasında 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 26.7.2022 18:02 Son Güncelleme: 26.7.2022 18:10

Şanlıurfa'da fıstık tarlasında 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube ve Müdürlüğü ekipleri tarafından Suruç’ta gerçekleşen operasyonda fıstık tarlasına gömülü 3 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da fıstık tarlasında 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Suruç bölgesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu kaçakçılarının fıstık tarlasına gömdükleri 15 Kg Bonzai ve 6 kilo Metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 Milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. Başarılı operasyonla binlerce gencin zehirlenmesi de önlenmiş oldu.

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Şanlıurfa'da fıstık tarlasında 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu
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