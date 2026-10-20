Şanlıurfa’da fuhşa zorlama iddiası! 2 kişi tutuklandı

Siverek'te 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin yargılaması tamamlandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yargılama sonucunda şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.