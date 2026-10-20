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Giriş Tarihi: 20.10.2026 21:53

Şanlıurfa’da fuhşa zorlama iddiası! 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kızın fuhşa zorlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 2’si tutuklandı. 1 şüpheliye ev hapsi verildi.

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Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Şanlıurfa’da fuhşa zorlama iddiası! 2 kişi tutuklandı
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Siverek'te 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin yargılaması tamamlandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yargılama sonucunda şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
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Şanlıurfa’da fuhşa zorlama iddiası! 2 kişi tutuklandı
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