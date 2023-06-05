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Giriş Tarihi: 5.6.2023 11:03 Son Güncelleme: 5.6.2023 11:12

Şanlıurfa’da genç sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde F. A. isimli şahıs yolda karşılaştığı husumetlisi İhsan Diş’i (22) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz genç hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da genç sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahce Mahallesi 2778 sokakta F.A. isimli şahıs, husumetlisi olduğu iddia edilen 22 yaşındaki İhsan Diş isimli genci sokak ortasında yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtı. Diş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. F. A. isimli kişi ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İhsan Diş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 22 yaşındaki İhsan Diş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme tarafından da cinayetin işlendiği sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kartuş bulundu. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan F.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden İhsan Diş'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da genç sokak ortasında öldürüldü
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