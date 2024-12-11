Şanlıurfa’da iki ailenin alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı kırsal Denizbacı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş (31) ve ağabeyi Mevlüt Taş'a (32) isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken Mevlüt Taş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.