Şanlıurfa’da iki grup arasında kavga! 1 kişi yaralandı

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, tarafların karşı karşıya gelmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralandı.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışan tarafların belirlenmesi ve olayın nedeninin aydınlatılması için inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör