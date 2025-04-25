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Giriş Tarihi: 25.4.2025 09:39 Son Güncelleme: 25.4.2025 10:14

Şanlıurfa’da işe giden bir kişi köpeklerin saldırısına uğradı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da işe giden bir kişi köpeklerin saldırısına uğradı

Türkiye'nin en büyük problemi haline gelen ve ciddi yaralanmalar hatta ölümlere neden olan başıboş sokak köpekleri bir türlü durdurulamıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sabah saatlerinde işe giden bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Olay, ilçedeki en yoğun caddelerden birinde meydana gelirken, vatandaşın ayağından yaralandığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar başta şehir merkezi olarak ilçelerde başı boş köpeklerin toplatılmasını istiyor.

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Şanlıurfa’da işe giden bir kişi köpeklerin saldırısına uğradı
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