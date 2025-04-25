Şanlıurfa’da işe giden bir kişi köpeklerin saldırısına uğradı

Türkiye'nin en büyük problemi haline gelen ve ciddi yaralanmalar hatta ölümlere neden olan başıboş sokak köpekleri bir türlü durdurulamıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sabah saatlerinde işe giden bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Olay, ilçedeki en yoğun caddelerden birinde meydana gelirken, vatandaşın ayağından yaralandığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar başta şehir merkezi olarak ilçelerde başı boş köpeklerin toplatılmasını istiyor.